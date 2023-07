Uruguayo Giménez recordó codazo que le dio a un miembro de la FIFA en Qatar

El uruguayo José María Giménez, rompió el silencio y habló por primera vez del incidente producido en el Mundial de Qatar 2022, cuando golpeó con el codo a un miembro de la FIFA, un episodio que, según el futbolista, se arrepintió nada más entrar al vestuario.

"Llamé a la persona con la que pasó lo que pasó, le pedí disculpas apenas terminó el partido, porque me di cuenta de que no era yo, que ese error que había cometido me hizo daño a mi, le hizo daño a mi familia, y que sobre todo, le hizo daño a mi país", expresó el defensa de Atlético de Madrid en sus declaraciones a "Jugones" de La Sexta.

"Me dejó muy marcado. Muy dolido, pero que me di cuenta que no era yo. Sobre todo porque cuando salí mi hijo estaba enojado conmigo. Y ese es el claro ejemplo de lo que no tenía que ser", dijo.

Al término del partido de la última jornada del Grupo H contra Ghana, la FIFA decidió sancionar a Giménez con cuatro partidos por "exhibir actitudes y comportamientos incorrectos".

Un error del que aprendió: "-Quiero- disculparme con la gente, disculparme con los niños. Esto no es un ejemplo de jugador de fútbol profesional, ni de persona. Y sobre todo disculparme con mi país, porque al final trajo consecuencias. Las asumo y no es de una persona con 28 años y 10 de carrera".