Abogado alerta sobre la sanción que arriesgan los clubes que dejan en el “congelador” a sus jugadores

Tras el comunicado público que emitió el Sindicato de Futbolistas Profesionales rechazando las prácticas de clubes de "congelar" jugadores, si no renuevan sus contratos laborales, en relación a la situación que atraviesan Marcelo Morales y Jonathan Villagra en Universidad de Chile y Unión Española, respectivamente, surgen nuevas voces para conocer los alcances de esta medida de represalia que solo “busca presionar y desvalorizar al deportista".

El abogado Cristian Aguayo conversó con Al Aire Libre y reconoció que los jugadores profesionales de fútbol tienen un estatuto particular regulado en un capítulo especial del Código del Trabajo, entonces tienen algunas normas especiales e indicó a que se exponen las instituciones que marginan a los deportistas al no renovar sus vínculos contractuales.

“Dicho eso, y no obstante el estatuto especial, igual ya hay precedentes respecto de multas cursadas por la Dirección del Trabajo a propósito de casos similares, donde los clubes congelan a los jugadores que no quieren renovar su contrato, y en esos casos, por lo menos en un particular del año pasado, la Dirección del Trabajo multó con 40 UTM a Huachipato por presionar al jugador a renovar con su equipo”, dijo.

El jurista dijo que estos casos podrían ser denunciados por los jugadores a la Dirección del Trabajo, la que podría intervenir en esta clara situación que deja al trabajador sin poder cumplir con sus obligaciones contractuales por una orden directa de su empleador.

“Entonces a partir de ese precedente, uno podría decir que estos casos podrían ser denunciados por los jugadores, o de oficio incluso la Dirección del Trabajo intervenir, y más allá de eso, se podría igual analizar alguna noción o idea de, primero un incumplimiento a la obligación principal del empleador, que es otorgar el trabajo convenio, con el matiz que claro, los jugadores de fútbol profesionales no necesariamente tienen garantizado que van a jugar el fin de semana. Pero aquí claramente hay una confabulación, una determinación por parte de los dirigentes de instruir a su técnico de que no considere a un jugador que no quiere renovar”, comentó.

Aguayo recalcó que hay antecedentes previos de sanción al empleador en este tipo de situaciones que "busca presionar y desvalorizar al deportista".

“Entonces habría una posibilidad de establecer al menos ese incumplimiento de la obligación de dar el trabajo convenio, y eventualmente un desarrollo de alguna lesión a derechos fundamentales, al derecho fundamental del trabajador al trabajo, podría elaborarse, es más discutible por el tipo de trabajo que se trata, pero hay un germen ahí de cuestionamiento que como digo, ya tiene un precedente en una multa cursada por la Dirección del Trabajo”, cerró.