Marco Olea vs Esteban Paredes: El cruce del exdelantero de la U que respondió SIFUP

Este viernes 6 de septiembre la polémica se instaló entre un exjugador y otro que volvió del retiro en la Primera B, quienes compartieron posición en la cancha en el fútbol chileno.

Hablamos de Marco Olea y Esteban Paredes, quienes fueron tema por un tuit del primero aludiendo al segundo, interpelando al SIFUP por el Fondo de Retiro de quienes dejan la actividad.

SIFUP aclaró las dudas de Marco Olea tras los dardos lanzados por redes sociales

A raíz de las interacciones, el tuit de Olea se viralizó y la respuesta llegaría dos horas y 40 minutos más tarde, en un intercambio que no participó Paredes.

"Hola Marco, te informamos que Esteban no ha postulado al Fondo de Retiro, por lo tanto no lo ha cobrado. Esperamos que estés muy bien", fue la primera respuesta del SIFUP aunque no la única.

Esto luego de que Olea volviera a mencionar al Sindicato aludiendo intereses creados, lo que volvió con réplica. "Marco, para que no sigas difundiendo información falsa, te volvemos a explicar: al fondo de retiro entra en vigencia desde que se firma el convenio con TNT Sports, que es como ocurre en todas partes del mundo cuando se firman este tipo de acuerdos", añadieron.