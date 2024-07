Primera B: puntero, novedades y cuándo vuelven a jugar en Chile

El regreso del Campeonato Nacional en su segunda rueda, también indica el retorno de la Primera B.

Luego del receso de las competiciones internacionales y la disputa de la Copa Chile, los equipos que buscan ascender tendrán que verse nuevamente las caras en los próximos días, aunque algunos ya adelantaron la tarea disputando sus primeros partidos de la segunda parte del año.

La tabla de la Primera B proyecta un torneo "de película" como la última edición

La definición del Torneo de Ascenso en Chile dejó un final infartante, con Cobreloa volviendo al fútbol estelar de manera agónica y los equipos luchando hasta el último segundo de partido.

En esta ocasión, la escena se proyecta de forma similar, con Deportes La Serena en el liderato del certamen, con 36 puntos, lo que a priori haría parecer que los diez puntos de ventaja que tiene sobre Deportes Limache (26) son un mero trámite, pero hay cinco clubes que quieren decir algo distinto.

Además del equipo "tomatino", Magallanes y Rangers cuentan con 26 unidades, mientras que lo siguen de cerca Santiago Morning y Deportes Antofagasta, con 25 y 24 puntos respectivamente, por lo que de ganar en el arranque de la segunda rueda, el panorama comenzaría a cambiar.

A la Fecha 16 de la Primera B le quedan interesantes cruces

Desde el sábado 13 de julio la acción comenzó con un duelo, para proseguir con otros cuatro encuentros.

Y para este martes 16 de julio hay tres duelos que no tendrán desperdicio alguno. Rangers vs Magallanes asoma como el más atractivo por la lucha por acortar la distancia con los "papayeros" en la cima, pero AC Barnechea vs Deportes Santa Cruz y Santiago Wanders vs Deportes Recoleta tienen algo más que decir.