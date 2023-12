Reinaldo Navia criticó al Sifup por Fondo de Retiro: Hay exjugadores que no tienen para comer

El exseleccionado chileno Reinaldo Navia criticó al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), luego de la entrega de un Fondo de Retiro para Jugadores, el que lamentó que no llegara a todos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Navia utilizó duras palabras para referirse al presidente de la institución, Gamadiel García, y el secretario, Luis Marín.

"He buscado a Gamadiel García para hablar y se ha hecho el hue... Le dan dinero a los futbolistas que se van retirando. Si tienen 11 años de carrera les dan cierta cantidad de carrera y de ahí para adelante. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado a las generaciones pasadas", señaló el oriundo de Valparaiso.

"Muchos no la están pasando bien en Chile. Algunos no tienen para comer, otros están enfermos. Hay bastantes que no tienen la solvencia económica para comprar medicamentos", añadió.

"Tenemos un chat de ex jugadores, donde está Iván Zamorano, Fabián Estay, muchos. Y otros actuales. Ellos apoyan esta situación. Se me hace muy cara de raja que Luis Marín y Gamadiel García dejen de lado a esta gente. Muchos jugamos por años y en algún momento nos tocó estar en el sindicato y hacer cosas importantes para agarrar fuerza. Nos peleamos con los clubes. Yo a los 17 años estaba jugando y hubo una para y nosotros como futbolistas jóvenes debíamos tomar una decisión. Apoyé a los colegas, corrí un riesgo".

"A muchos no se les toma en cuenta, es muy cara dura por parte de los líderes del Sifup. Al 'Gama' lo he buscado y una vez me mandó a la mierda. Se ha pagado incluso a extranjeros. Que mal que no den la cara y que den a entender que ellos prácticamente iniciaron el Sifup", siguió.

"Somos cientos de exjugadores, hemos metido abogados para buscarlas por las buenas, pero a las generaciones les importa un comino, no ven la parte humana. Me gustaría toparme a Marín y García para encararlos. Ni siquiera fueron emblemáticos en nuestro fútbol. Muchos marcamos época en nuestra generación. Es una tristeza, pena y vergüenza lo que hacen. Se están llenando el bolsillo con dinero. Que mal cómo se están manejando".

"Ahora mandaron una lista de los que van a recibir el bono, están Matías Fernández o Jorge Valdivia. No es culpa de ellos, pero no lo necesitan y se van a llevar millones. Otros son desconocidos. Que no se les reconozca a quienes de verdad fueron leyendas y son emblemáticos es increíble", sentenció.

