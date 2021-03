Sifup a la ANFP por medio cupo de ascenso para la Segunda División: No lo vamos a tolerar

Desde el Sindicato de Futbolistas (Sifup) lanzaron un duro comunicado contra la intención de la ANFP de darle sólo medio cupo de ascenso a los equipos de la Segunda División, una medida que se votará este martes en un nuevo Consejo de Presidentes.

Ante esta situación, desde el gremio que encabeza Gamadiel García, apuntaron en un escrito que "reiteramos nuestra indicación en orden a no modificar el sistema de ascenso, puesto que otorgarle medio cupo a la categoría atenta directamente contra la ética, la deportividad y la sana competencia".

"Uno de los principales argumentos es que no es justo que un equipo que no recibe apoyo económico y que además tiene límite de edad deba disputar una final con un cuadro de Primera B, donde sus ingresos económicos son abultados y no existe tal limitante de edad. Ciertamente, esta arbitraria medida surge y tiene una sola causa, proteger los intereses de quienes integran el Consejo", agrega el comunicado.

Asimismo, desde el Sifup apuntaron que "también planteamos la necesidad de que los clubes reciban una subvención solidaria mensual para ayudar a financiar sus plantillas y que se liberen los requisitos de edad de participación, ya que de una vez por todas la categoría debe ser tatada como profesional".

Ante la amenaza de varios clubes de no participar en la categoría, apuntaron que "como Sindicato tampoco estamos dispuestos a tolerar una situación así, de alta censantía, toda vez que hemos ofrecido durante todos estos años trabajar en conjunto con las comisiones y autoridades pertinentes, sin éxito".

El escrito advierte, además, que "hace casi tres semanas presentamos a la ANFP un sistema de campeonatos que hiciera frente a las exigencias del difícil calendario de esta temporada, donde prevalecía la permanencia de los torneos largos, la unificación del inicio de las tres divisiones, entre otras propuestas para mejorar la actividad. La idea era generar debate, retroalimentación y proteger la salud y estabilidad laboral de nuestros afiliados. Sin embargo, en la discusión final de las bases, las decisiones se siguieron tomando entre cuatro paredes".