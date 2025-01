Sifup endurece su postura y anuncia que la Supercopa NO SE JUGARÁ sin un acuerdo con la ANFP

La ANFP dio a conocer por medio de un comunicado que considera intransigente al Sindicato de Futbolistas Profesionales, Sifup, frente a la decisión de tener un campeonato sub 23 en la Segunda División, y que luego modificó por una escala de edades, lo que detonó una paralización por parte de los jugadores que se acordó de forma unánime.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, salió a enfrentar esta situación y precisó que sí son intransigentes, y es por el respeto a conseguir lo mínimo para los futbolistas, pero que fue fueron ellos los que estuvieron dispuestos al diálogo y que la ANFP es la que no accedió a ningún punto.

“Cuando lamentablemente estas medidas que estamos tratando de imponer para mejorar nuestro torneo, mejorar la calidad de vida de nuestros futbolistas, vienen desde el 2017”, dijo.

La Supercopa no se juega y el paro sigue

“Gamagol” señaló que las medidas de presión que desea poner desde Quilín para jugar a toda costa no surtirán efecto: “Tenemos la certeza de los capitanes de la Universidad de Chile y Colo Colo, y de estos planteles, que no se va a jugar la Supercopa si es que no tenemos un acuerdo con la ANFP. Y si quieren llevar esto al extremo, no somos nosotros los que lo estamos llevando, es el Consejo de Presidentes a través de las decisiones que han ido tomando año a año para cada uno de los torneos de nuestro fútbol”.

El presidente del Sifufp también se refirió a qué le parecería si en caso extremo persistieran en jugar dicho partido sin los jugadores profesionales: “Me gustaría ver a los dirigentes de corto, a ver si la gente llena el estadio y los van a ver jugar, sería un bonito espectáculo y bastante entretenido, podría imaginarlo de alguna manera, pero el romper una huelga y poner juveniles no soluciona en nada este conflicto y lo agrava aún más, no sé si las autoridades y la televisión va a estar muy contentos de tener un partido de sub 20 o dirigentes para ver quién gana la Supercopa”.

La muerte del fútbol chileno y Pablo Milad

Desde la ANFP se molestaron con el directivo del Sifup, Luis Marín, que hizo el símil que los dirigentes de los clubes son un cáncer, pero García concuerda: “Cuando tú tienes un torneo que no funciona de buena manera, una Federación y una Asociación que no se ha logrado separar, cuando tienes problemas de organización de torneos, cuando no sabemos de dónde viene la plata de los inversionistas, cuando tenemos multipropiedad en nuestro fútbol, esto es similar a un cáncer. Eso es similar a una enfermedad que tiene una persona y que va desgastándola hasta muchas veces llevarla a la muerte, eso es lo que está ocurriendo en nuestro fútbol. Nuestro fútbol, si sigue así, va llegar a la muerte, va a ser intervenido por la FIFA, va a ocurrir algo que a nadie le gusta”.

Para Gamadiel García existe el deseo de dar solución a lo que está sucediendo, pero veo que desde la dirigencia del fútbol no existe esa misma voluntad: “No hay avance, ayer suben un comunicado, eso quiere decir que el problema somos nosotros, por lo tanto, para qué todas las reuniones que tuvimos, todos los argumentos que pusimos sobre la mesa. Hoy día, quienes son el problema real de no querer mejorar, porque quieren demostrar quizás que son fuertes, y también están unidos, son los del Consejo de Presidentes, porque no puedo culpar a la directiva de Pablo Milad, porque no toma ninguna decisión”, cerró el presidente del Sifup, junto con agregar que sí están abiertos al diálogo y encontrar soluciones.