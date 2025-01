¿Vuelve el fútbol el fin de semana? Las posturas del Sifup y la ANFP de cara a vital reunión

El regreso del fútbol chileno está pactado para este fin de semana con la disputa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, en duelo programado para el sábado a las 12:00 horas en el estadio La Portada de La Serena, además de la Copa Chile.

No obstante, hay mucha incertidumbre sobre la concreción de este compromiso en la fecha estipulada, ya que el Sifup sostiene un paro tras la publicación de las bases para los torneos nacionales de este 2025.

Es por ello que este lunes habrá una vital reunión entre las partes, como mediación, en la que se buscará una solución al tema, instancia en la que no estará el presidente del fútbol chileno Pablo Milad, ya que la ocasión estará encabezada por dirigentes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Las posturas del Sifup y la ANFP para su reunión

Ante esto, el exfutbolista Patricio Yáñez adelantó la postura que tendrán ambos organismos de cara a la reunión que sostendrán en esta jornada, la que asoma clave para que se juegue este fin de semana.

Yáñez dijo en Radio Agricultura: "Debiera haber solución. Son cuatro los puntos que ellos entienden que tienen que ser resueltos. Hay un par que incluso son para el próximo año como la reducción de extranjeros".

"Van a llegar a acuerdo, al menos es la intención, para tener inicio de Copa Chile y la Supercopa sin mayores complicaciones", añadió.

"Si se da de acuerdo a la actitud de los que están en esa mesa de diálogo para encontrar soluciones y las otras dejarlas para el próximo año. Sentí eso al menos", sostuvo.

"Espero no estar equivocado porque sería una parte oscura que tiene el dirigente. No atender peticiones que son aterrizadas, de sentido común, es porque no les interesa y quieren matar la actividad. No encuentro otro camino y solución", cerró.

Los cuatro puntos que más peleará el Sifup son: los cupos de extranjeros, la regla del sub 21, la realización de campeonatos de 11 meses o, al menos, que los contratos tengan esa duración en el año y que los clubes mantengan contrato tras lesiones largas de los jugadores.