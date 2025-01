Altas temperaturas y un exigente calendario: Los desafíos físicos de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela

Este jueves 23 de enero se dará el puntapié inicial en Venezuela al Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub 20, torneo que reúne a las mayores promesas de la región en búsqueda de un cupo para el Mundial de la categoría a disputarse este año en Chile.

Bajo ese marco, la ‘Rojita’, ya clasificada al torneo por ser anfitriona, luchará en la fase de grupos del certamen enfrentándose no sólo a grandes rivales, sino que también a un exigente calendario de encuentros y condiciones climáticas extremas.

Sobrecarga de partidos en el Sub 20

El fixture del torneo establece partidos cada 48 horas, con la selección Sub 20 enfrentando a las escuadras de Venezuela, Uruguay, Perú y Paraguay en tan solo ocho días. Este ritmo puede suponer un riesgo de lesiones para el combinado de Córdova ante la acumulación de fatiga.

Según especialistas en medicina deportiva, el descanso, la nutrición y una hidratación adecuada son clave para mantener un alto nivel competitivo, sobre todo en la recuperación post partido.

Frente a esto, Jorge Cancino, Director del Gatorade Sport Institute en Chile, aclara la importancia de la recuperación de líquidos en los futbolistas: “Posterior a un evento de esta naturaleza, se debiera recuperar alrededor del 150% del peso perdido durante la actividad en un lapso de más o menos seis horas con, idealmente, electrolitos”.

Las altas temperaturas y la humedad en Venezuela representan un desafío adicional. En Cabudare, donde el termómetro generalmente supera los 30 grados con una humedad cercana al 40%, el cuerpo enfrenta una mayor pérdida de líquidos a través del sudor. Esto puede llevar a una disminución del rendimiento físico y cognitivo en el campo.

“Ese sudor, como la humedad es alta, no tiende a evaporarse de manera tan eficiente como si la humedad fuese más baja. Por lo tanto, a pesar de sudar, muchas veces no se cumple el objetivo de enfriar el cuerpo y ahí está el riesgo. Estás perdiendo una gran cantidad de líquido y más electrolitos, existiendo mayor riesgo de calambre, y como no estás logrando enfriar el cuerpo en forma adecuada, puede venir agotamiento por calor o eventualmente en condiciones más graves, un golpe de calor”, explica Cancino.

¿Cuándo juega la Selección Chilena Sub 20?

Chile debutará ante los locales este jueves en la ya mencionada ciudad de Cabudare a las 20:30 horas de Chile, mismo escenario donde enfrentará en las siguientes fechas a Uruguay y Perú, para cerrar su periplo en la fase de grupos contra Paraguay en la ciudad de Valencia.