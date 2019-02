Cristián Arán: No me sorprendería si me llaman para dirigir la sub 20 de Chile

Luego del fracaso de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se disputó en suelo nacional, y que repartía boletos al Mundial de Polonia 2019, el puesto de entrenador que ocupaba Héctor Robles quedó disponible.

Aparecieron nombres para tomar la dirección del equipo juvenil y entre ellos destacó el de Cristian Arán, quien dijo a Al Aire Libre en Cooperativa que no estaría sorprendido si es llamado para asumir el desafío.

"Yo lo voy a decir humildemente, no me sorprendería, porque yo tuve dos ofrecimientos para dirigir a la sub 20 de Chile en diferentos momentos, uno estando Jorge Sampaoli y otro estando Hugo Tocalli de jefe técnico de selecciones juveniles", comentó el actual DT de Rangers de Talca.

Arán admitió que por motivos personales no aceptó, aunque esta vez dejó la puerta abierta, al aseurar que "siempre sería un orgullo dirigir una selección y mucho más si uno es extranjero".

El entrenador respeta su actual proceso en cuadro piducano, por lo que insistió que si el interés en que diriga la sub 20 es real se debe seguir el conducto regular. Así, la ANFP debe comunicarse primero con su actual club para consultar si está disponible.

"(Ahora) a mí no me llamó absolutamente nadie e insisto, si en algún momento llaman, tendrían que llamar primero a Felipe Muñoz (presidente de Rangers)", comentó.