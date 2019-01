La programación de todos los partidos del Sudamericano sub 20 de Chile 2019

A partir del 17 de enero se disputará en Chile el Campeonato Sudamericano Sub 20, el cual tendrá como escenarios los estadios El Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca y La Granja de Curicó.

La selección chilena jugará la primera fase en el Grupo A con Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil. Todos sus encuentros de la ronda inicial están agendados a las 19:30 horas (22:30 GMT). El debut de la Roja será este jueves ante los altiplánicos.

En tanto, el Grupo B del certamen está compuesto por Uruguay, Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú.

Revisa la programación de todos los partidos de la competencia.

Primera fase

Grupo A

Jueves 17 de Enero

Venezuela vs. Colombia, 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Bolivia, 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

(Libre: Brasil)

Sábado 19 de enero

Colombia vs. Brasil, 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Venezuela, 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

(Libre: Bolivia).

Lunes 21 de enero

Brasil vs. Venezuela, 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Colombia vs. Bolivia, 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

(Libre: Chile)

Miércoles 23 enero

Bolivia vs. Venezuela, 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Brasil, 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

(Libre: Colombia)

Viernes 25 enero

Brasil vs. Bolivia, 17:10 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Colombia, 19:30 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.

(Libre: Venezuela)

Grupo B

Viernes 18 de Enero

Ecuador vs. Paraguay, 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Perú, 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

(Libre: Argentina).

Domingo 20 de enero

Paraguay vs. Argentina, 17:10 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Ecuador, 19:30 horas. Estadio La Granja de Curicó.

(Libre: Perú).

Martes 22 de enero

Argentina vs. Ecuador, 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Paraguay vs. Perú, 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

(Libre: Uruguay)

Jueves 24 de enero

Perú vs. Ecuador, 17:10 horas. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Argentina, 19:30 horas. Estadio La Granja de Curicó.

(Libre: Paraguay)

Sábado 26 enero

Argentina vs. Perú, 17:10 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Paraguay, 19:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

(Libre: Ecuador)

Programación fase final (todos los encuentros serán en el Estadio El Teniente de Rancagua)

Martes 29 de enero

2° Grupo A vs. 3° Grupo A. 17:30 horas.

1° Grupo B vs. 2° Grupo B. 19:50 horas.

1° Grupo A vs. 3° Grupo B. 22:10 horas.

Viernes 01 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo A. 17:30 horas.

1° Grupo B vs. 3° Grupo B. 19:50 horas.

1° Grupo A vs. 2° Grupo A. 22:10 horas.

Lunes 04 de febrero

2° Grupo A vs. 3° Grupo B. 17:30 horas.

1° Grupo B vs. 3° Grupo A. 19:50 horas.

1° Grupo A vs. 2° Grupo B. 22.10 horas.

Jueves 07 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo B. 17:30 horas.

1° Grupo B vs. 2° Grupo A. 19:50 horas.

1° Grupo A vs. 3° Grupo A. 22:10 horas.

Domingo 10 de febrero

3° Grupo A vs. 3° Grupo B. 17:30 horas.

2° Grupo A vs. 2° Grupo B. 19:50 horas.

1° Grupo A vs. 1° Grupo B. 22:10 horas.

*En caso de que Chile clasifique a la ronda final disputará todos sus partidos en el tercer turno debido a su condición de local.