La crítica de Esteban Paredes a Jorge Almirón por la inclusión de Mauricio Isla en el Superclásico

El ídolo de Colo Colo Esteban Paredes criticó a Jorge Almirón por incluir a Mauricio Isla como titular en el Superclásico ante Universidad de Chile, que terminó empatado 0-0 en el Estadio Nacional.

El Huaso no desentonó, pero estuvo lejos de su mejor versión, saliendo reemplazado en el segundo tiempo de este compromiso.

Paredes conversó con TNT Sports y señaló: "Isla llegó hace una semana. Entrenó con el equipo cuatro o cinco días. Es difícil adaptarse, aunque sea un jugador grande, al esquema de un equipo. Él tiene que seguir entrenando, no es lo mismo entrenarse en un gimnasio o en una cancha solo que en un equipo, me parece que Almirón cometió un error. Si bien es un jugador de selección, que ha estado en muchos equipos grandes en Europa, (Almirón) pecó en esa falencia del Huaso, que para mí no estaba a un 100 por ciento".

Además, tampoco lo dejó conforme que quedara ausente Guillermo Paiva de este duelo: "No me gustó para nada, creo que le quitó más confianza a Paiva al no ponerlo en el banco, venía de perderse un penal, hacer un autogol, al no llevarlo al banco le quita confianza para la Libertadores".

Finalmente, analizó el trámite del Superclásico: "No fue un partido a la altura de lo que debe ser un Superclásico. Vi muchas falencias en ambos equipos, empezó bien la U, después lo equiparó Colo Colo, en el segundo tiempo había un temor a atacar".