Delegado presidencial de Coquimbo responsabilizó a la ANFP por la suspensión de la Supercopa

El nuevo bochorno que envolvió al fútbol chileno este martes tuvo que ver con la decisión que comunicó la ANFP de la suspensión de la Supercopa 2025, la cual había quedado programada para este sábado 25 de enero en el Estadio La Portada de La Serena.

El certamen que debe enfrentar a Colo Colo y Universidad de Chile ha estado lleno de complicaciones para llevarse a cabo, y sumó este nuevo papelón de que finalmente no se jugará en la fecha estipulada. Desde la ANFP argumentaron esta suspensión por no contar con la autorización de la Delegación Presidencial de Coquimbo.

Sin embargo, esta misma tarde la autoridad regional entregó su versión de los hechos y responsabilizó de vuelta a la ANFP de bajarle el pulgar a la realización de la Supercopa, apuntando que en su cronograma iba todo de acuerdo a lo planificado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La Delegación Presidencial le pasa la pelota a la ANFP en un nuevo papelón

Temprano este martes la ANFP indicaba que la suspensión de la Supercopa se basaba en que: "Al no contar con las autorizaciones de la Delegación Presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y la falta de definición, impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya se está implementando en el estadio La Portada".

Pero, un par de horas más tarde a ese comunicado, el delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, expuso en diálogo con Cooperativa Deportes que: "Es sorpresiva la decisión de la ANFP porque nosotros estábamos apegándonos al cronograma de trabajo. Creo estábamos trabajando bien y desconocemos las razones de fondo".

"Ayer lunes le mandamos un correo a la ANFP respecto a dudas técnicas relacionadas con el seguro, pero no hubo respuesta. El jueves teníamos la última reunión para chequear las condiciones de seguridad que habíamos exigido. Si no se llegaba con las medidas, el partido no se podía jugar, y esa condición la ANFP la conocía y la aceptó", añadió la autoridad.

Por último, Galo Luna avisó que: "La ANFP retiró la propuesta, decidieron retirar la propuesta de jugar en el Estadio La Portada, con eso el partido no se juega acá".