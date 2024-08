El partido MÁS LARGO de nuestra historia: La Supercopa cumplió seis meses y no se sabe cuándo terminará

El 11 de febrero Huachipato, como campeón de la Liga, y Colo Colo, monarca de la copa Chile, se midieron por una nueva edición de la Supercopa, pero a falta de 12 minutos el partido se suspendió por desmanes de los parciales albos en la cabecera norte del Estadio Nacional, y que luego de seis meses aún no se sabe cuándo se jugará.

El Cacique ganaba por 2-0, y pese a que quedaban pocos minutos para el cierre del partido, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, fue bien claro, el encuentro debía llegar a su fin deportivamente: “Por acuerdo de directorio hemos tomado la decisión en un horario y fecha por definir en conjunto con los clubes y las autoridades”.

El Partido más largo

Han pasado seis meses y aún no hay claridad sobre qué pasará con la Supercopa. Inicialmente se usó como punto de explicación que ambos equipos estaban disputando la fase grupal de la Copa Libertadores, y por eso no había espacio en el calendario. Esos encuentros finalizaron el 29 de mayo, y aunque se esbozó que se podría jugar durante el receso de Copa América, eso no ocurrió.

Dado que Colo Colo clasificó a los octavos de final de la Libertadores, y Huachipato lleva dos rondas en la Sudamericana, y ambos están en plena competencia de la Copa Chile y más aún tienen un partido pendiente entre ellos por el Campeonato Nacional, no se avizora una fecha tentativa. Y el panorama se torna aún más oscuro, ya que viene el receso de fiestas patrias y fechas clasificatorias para la Selección.

Tal situación llevó a la preocupación al Sindicato de Futbolistas (SIFUP), que hizo una publicación en sus Redes Sociales interpelando a la ANFP para que se pronuncie sobre el particular, respuesta que aún no se hace pública… Han pasado 185 días, y contando, y la Supercopa se convirtió en el partido más largo de la historia de nuestro fútbol, y aún no tiene para cuándo terminar.