Jorge Almirón: Lo correcto es que se juegue lo que falta

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió la suspensión del duelo válido por la Supercopa ante Huachipato, y aseguró que lo ideal es que se pueda terminar el partido que su equipo ganaba por 2-0 al momento de la suspensión.

"Nosotros nos dedicamos a jugar con mucha seriedad. El equipo arrancó con muchas ganas, ansioso, pero se fue tranquilizando y sacamos una ventaja importante. Creo que el partido se suspende en el mejor momento, los jugadores querían jugar y ahora esperamos la resolución. Esperamos que se juegue lo que falta, creemos que es lo adecuado para este tipo de partido, así es que ojalá se pueda jugar, sería lo más correcto para todos", dijo tras el duelo.

"Estamos 2-0, pero no está nada definido porque en el fútbol todo puede pasar. Estábamos cerca de ganar un título y lo correcto es ganarlo dentro de la cancha, para mí es lo mejor. Esa es nuestra postura, no tratamos de sacar ventaja. Huachipato no tiene la culpa, nosotros tampoco y era un partido digno de una final", añadió.

Respecto a los incidentes, Almirón comentó que "estaba enfocado en lo que pasaba en la cancha, y los jugadores estaban involucrados en jugar, pero después no tomamos las decisiones y a nosotros nos corresponde que concluya el partido".