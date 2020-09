Alemania y España le dan el vamos a la UEFA Nations League

La segunda edición de la Nations League arranca este jueves con un partido de alto vuelo, el que enfrentará a las selecciones de Alemania y España desde las 14:45 horas (17:45 GMT).

Ambes selecciones integran el Grupo 4 de la Liga A, y este jueves medirán fuerzas buscando iniciar con el pie derecho en una zona en la que también están Suiza y Ucrania, equipos que se enfrentarán a la misma hora.

Los germanos no contarán con los jugadores que ganaron con Bayern Munich la final de la Liga de Campeones, pues el técnico Joachim Low optó por con considerarlos para darles descanso.

Así, la más probable oncena será con: Bernd Leno; Robin Gosens, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer; Toni Kroos, Emre Can, Leroy Sané, Kai Havertz; Julian Brandt y Timo Werner.

Los españoles, en tanto, presentarán una escuadra renovada con: David de Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá; Rodri, Fabián Ruíz, Mikel Merino, Adama Traoré; Ferrán Torres y Rodrigo.

El encuentro podrás seguirlo desde las 14:45 horas en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Los partidos de este jueves:

Letonia vs. Andorra, 12:00 horas.

Alemania vs. España, 14:45 horas.

Ucrania vs. Suiza, 14:45 horas.

Bulgaria vs. Irlanda, 14:45 horas.

Finlandia vs. Gales, 14:45 horas.

Rusia vs. Serbia, 14:45 horas.

Turquía vs. Hungría, 14:45 horas.

Eslovenia vs. Grecia, 14:45 horas.

Moldavia vs. Kosovo, 14:45 horas.

Islas Feroe vs. Malta, 14:45 horas.