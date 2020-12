Italia enfrentará a España y Francia a Bélgica en semifinales de la UEFA Nations League

Este jueves se realizó el sorteo de las semifinales de la UEFA Nations League, instancias que enfrentará al anfitrión Italia con la selección española, mientras que Bélgica deberá medirse a Francia por el paso a la final de la segunda edición del torneo.

Los cuatro candidatos al título se estrenan en semifinales del torneo, las que se desarrollará el 6 de octubre de 2021 en la ciudad de Milán, Italia.

En San Siro (Milán), se enfrentará el martes 6 de octubre a una selección italiana rejuvenecida por Roberto Mancini.

El miércoles 7 de octubre, en tanto, se disputará la segunda semifinal, que emparejó a Bélgica, dirigida por el español Roberto Martínez, con Francia, actual campeona del mundo.

El domingo 11 de octubre se disputarán la final y el partido por el tercer puesto.

🏆 The #NationsLeague semi-finals will be:



🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸

🇫🇷 France vs Belgium 🇧🇪



❓ Who will lift the trophy on 10 October 2021?