Gerente general de U. Española: Le vamos a regalar la pelota a Alvaro Ramos por su "hat-trick"

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, aseguró que le van a regalar un balón al delantero de Everton Alvaro Ramos por su "hat-trick" anotado el encuentro pasado al elenco "hispano", luego que un utilero se lo quitara al atacante tras el partido, lo que generó cierta polémica durante la semana.

Baquedano, en la previa del encuentro de su escuadra frente a Audax Italiano en Santa Laura, nos dijo a Al Aire Libre en Cooperativa que "vamos a regalarle el balón al chico Ramos. Yo estaba equivocado en algunas cosas y estábamos muy 'tostados' con la hinchada de Everton, que se quedó con un balón, pero al final del día nos dimos cuenta que estábamos castigando un mérito deportivo, que no tiene que ver ni con los clubes, ni la hinchada".

"Se la vamos a entregar la próxima semana, vamos a hablar con el entorno del jugador, no con Everton. Pero, quiero dejar en claro que la decisión no fue nuestra. De igual forma, yo pensaba que era solo una tradición de Europa, también dije en su momento que era un invento de CDF, pero estaba equivocado".

Finalmente, el gerente señaló que "esto no tiene que ver con que Everton no haya accedido a aplazar ese partido, esto es una tradición deportiva. Al prinicipio nosotros no queríamos, pero nos dimos cuenta que estábamos equivocados, de hecho yo soy padre de un periodista deportivo y me dijo que cómo no podía entender eso, así que hasta la familia se me fue encima", cerró.