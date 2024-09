Miguel Ponce fue despedido de la banca de Unión Española

Unión Española anunció que Miguel Ponce deja la banca. El Chueco se despide del Estadio Santa Laura con solo dos triunfos en la segunda rueda del Campeonato Nacional y problemas con Valentín Vidal.

El resultado que terminó gatillando el adiós del entrenador fue la derrota por 3-2 ante Everton en esta competición, la que dejó al elenco de Independencia fuera de clasificación a torneos internacionales. "Este equipo de profesionales destacó nítidamente por su apego irrestricto al plan de trabajo que propusieron a la institución y el sentido de proactividad con que accionaron en cada situación que les tocó afrontar", indicó la entidad hispana en su comunicado oficial.

Actualmente, Unión se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 33 puntos, a 16 unidades del líder, Universidad de Chile. Aunque sus posibilidades de luchar por el campeonato son escasas, están a solo un punto de los puestos de clasificación para torneos internacionales.

El despido de Ponce podría atribuirse a dos factores: la reciente incorporación de Gustavo Canales como nuevo gerente deportivo del club y problemas internos en el equipo. Estos problemas se evidenciaron tras la derrota 2-0 ante Universidad de Chile.

Miguel Ponce tuvo un cruce con un jugador de Unión Española

Luego del partido, el defensor Valentín Vidal comentó: "Los defensas estamos jugando mano a mano, siendo duelistas, lo que es complicado. Quedamos prácticamente en pelotas y no podemos hacer mucho."

Valentín Vidal analizó junto a IH el partido frente a la U y pidió “más solidaridad” del equipo.



El zaguero la tiene clara… pic.twitter.com/avoi2va19T — Independencia Hispana (@IndepeHispana) August 28, 2024

Esta declaración no fue bien recibida por Ponce, quien respondió: "Ya lo hablamos con Vidal. Si no quiere jugar mano a mano, entonces no podría jugar en ningún equipo del mundo."

Además, agregó: "Lógicamente, el central debe estar dispuesto a enfrentar el contacto. Si no le gusta ser desafiado, como lo hizo Patricio Rubio o Gabriel Graciani, ¿qué estamos haciendo?"