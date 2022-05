Sebastián Sáez reconoció que estuvo a punto de dejar el fútbol tras dura lesión

El delantero Sebastián Sáez, quien es sensación tras marcar un golazo de chilena en la victoria de Unión La Calera por 1-0 frente a Banfield por la Copa Sudamericana, comentó el momento más difícil de su carrera a raíz de una rotura de ligamentos, sufrida en 2020 tras su reciente llegada al elenco "cementero".

En diálogo con El Mercurio, "Sacha" señaló que "había muchas dudas respecto si podía volver, pero confiaba en cómo me estaba preparando. Después al regresar a jugar tienes buenos partidos y eso genera confianza al definir, sentir la rodilla firme".

[Fotos] Sebastián Sáez le dio a Unión La Calera el triunfo sobre Banfield con espectacular chilena #CooperativaContigo https://t.co/SEZJbSRzcX pic.twitter.com/XbIt0LKyoy — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) May 6, 2022

"Después de que me rehabilito, me toca desgarrarme el isquiotibial, lo cual es muy normal porque estaba totalmente descompensado, pero faltaban 20 días para la Copa Libertadores (2021) y ahí dudé si seguir o no, porque habían sido ocho meses duros de rehabilitación, pero me duró uno o dos días, después dije 'vamos de nuevo' y me preparé", siguió en la misma línea.

Sobre su buena presente, Sáez expresó: "Lo estoy disfrutando, pero con la responsabilidad que conlleva este deporte y el club, estar a los 37 años jugando en la Primera de Chile y en copas internacionales , pero también está la responsabilidad de levantar la situación incómoda que vivimos en el torneo local".

La Calera buscará dejar el último puesto del Campeonato Nacional este lunes en duelo contra Audax Italiano a las 20:30 horas (00:30 GMT).