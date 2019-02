Edson Puch y su ilusión de volver a la Roja: Me gustaría, pero esto es paso a paso

Edson Puch aportó calidad en la victoria de Universidad Católica sobre Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Asistió en los dos goles con los que la "franja" doblegó a los "piratas" y tras el partido fue consultado si todo se debe a su motivación para llegar a la selección chilena y participar en la Copa América 2019.

"Me gustaría la verdad, pero esto es paso a paso, hay que rendir", dijo el delantero a CDF, respecto a la opción de ser convocado por el técnico de la Roja Reinaldo Rueda.

Sobre el partido de esta jornada, Puch destacó que lo importante fue haber conseguido los tres puntos, ya que su equipo fue sobrepasado sobre el final por el aguerrido Coquimbo Unido.

"Era muy importante, veníamos de hacer un torneo que si bien fue amistoso, fue muy bueno. Teníamos que demostrar. Quizás no jugamos de la mejor manera, se nos complicó un poco, jugaron muy bien, pero lo importante eran los tres puntos"

Uno de los datalles que resaltó antes del inicio del partido fue en los tradicionales saludos de los equipos. Puch pasó de largo cuando Matías Cano iba a darle la mano. El ariete aclaró tras el partido que no se dio cuenta de la situación, e incluso ofreció disculpas públicas para el arquero "pirata" a través de las redes sociales.

Quiero pedirle mis disculpas pública a Matías cano . No me había fijado que no lo había saludado . No tengo ningún tipo de problema con él,solo que no me di cuenta .