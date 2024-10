Ex árbitro le puso tarjeta roja al Clásico Universitario: “Que partido más rasca”

Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario, venció a un rival muy difícil y volvió al primer lugar de la tabla de posiciones, al menos por unas horas.

El juego fue rústico, especialmente en la primera fracción, y eso hizo que el juez Cristián Garay perdiera el control del partido en ocasiones.

Esto no le gustó a un ex árbitro chileno, quien no dudó en mostrar tarjeta roja al partido disputado en Santa Laura.

Pablo Pozo explotó por el Clásico Universitario

El ex juez nacional Pablo Pozo, quien participó de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, desaprobó la conducta de los jugadores durante el Clásico Universitario.

“Mirando UC vs U… qué partido más rasca, jugadores fingiendo y magnificando faltas, poco público, DT de la UC, ordinario reclamando todo… ayudante de banca bostezando como si estuviera mirando un partido de barrio… Que vergüenza… x algo somos últimos en estas clasificatorias (sic)”, dijo Pozo en su cuenta de X.

Al ser consultado por el desempeño de su colega Garay, Pozo respondió “así no se puede dirigir… es vergonzosa la actitud de los jugadores y del cuerpo técnico de la UC… que alguien le diga al DT que dirige uno de los clubes más importantes de Chile (sic)”.