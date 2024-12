Gonzalo Tapia está prácticamente fuera de la UC y desde Europa vuelven a la carga por su fichaje

Universidad Católica, según han dicho desde su propia dirigencia, ha hecho lo posible por llegar a un acuerdo por la renovación del contrato de Gonzalo Tapia, su jugador más vendible desde la salida de Alexander Aravena este mismo 2024.

Es que Tapia se encuentra entre los jugadores que terminan vínculo con la UC a fines de este año, por lo que debía negociar la extensión de su contrato en el club que lo formó, algo que se ha convertido en una verdadera teleserie en San Carlos de Apoquindo.

Hasta esta penúltima semana de diciembre no se ha sabido que exista un acuerdo entre las partes para una renovación. Es más, durante esta semana desde el Vitoria de Brasil aseguraron que había negociaciones encaminadas para el fichaje del delantero, lo que dio a entender que definitivamente no renovará con los Cruzados, esto considerando además que no se ha presentado a la pretemporada en la precordillera.

Desde Europa arremeten por quedarse con Gonzalo Tapia

Al interés de Vitoria en el fútbol brasileño este domingo se reveló que desde Europa, más precisamente de Países Bajos, vienen nuevamente a la carga por Gonzalo Tapia aprovechando que quedaría como jugador libre de cara al 2025.

De acuerdo a información que entregó El Mercurio, el NEC Nijmegen de la Eredevisie neerlandesa reactivó su interés por el también seleccionado chileno de 22 años, a quien ya habían buscado el pasado mes de agosto, pero en aquella ocasión no hubo acuerdo con Universidad Católica.

Con este fuerte interés del NEC, Tapia deberá analizar las propuestas que tiene sobre la mesa, si probar suerte en el exigente fútbol brasileño o buscar su primera experiencia en el viejo continente.