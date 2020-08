Juvenal Olmos y caída de la UC con la U en el '94: Seguía convencido que Salas estaba en fuera de juego

El ex jugador de Universidad Católica Juvenal Olmos recordó el título que U. de Chile ganó en 1994 y que marcó un polémico episodio en el fútbol nacional a raíz del gol de Marcelo Salas con que los azules superaron al equipo "cruzado" en diciembre, cuando faltaban cuatro fechas para el final y ambos elencos estaban igualados en puntos.

El también ex seleccionador de Chile comentó cómo reaccionó cuando se dio cuenta, a través de la utilización de una tecnología similar a la del VAR, que la conquista que anotó el en ese entonces delantero de los "laicos", tras centro de Víctor Hugo Castañeda, fue en posición legítima, al contrario de lo que reclamaron los precordilleranos en el encuentro.

"Yo seguía convencido que el gol de Salas estaba fuera de juego, y cuando me pasan un tablet con unas líneas tipo VAR, digo que no, que estaba equivocado", reconoció en el lanzamiento del documental "Memorabilia" del CDF, producción que desmenuzará varios capítulos del fútbol chileno desde su lanzamiento, este viernes.

"El gol no estaba offside, yo me quedé en mi cabeza con la emoción de ese momento, que nos habían perjudicado, y echado mal a -Néstor- Gorosito. Hubo muchas cosas que, reviviendo la experiencia, o reexperimentando lo que ve, uno se da cuenta que estaba absolutamente habilitado", manifestó.

"Le tiran una línea, con tecnología de VAR y me dio risa, porque me hacen la pregunta antes, maliciosamente, y me preguntan por el gol de Salas, yo dije que era fuera de juego. Después lo vi en el iPad y no estaba fuera de juego. Estaba habilitado", continuó Olmos.

"Como esos, hay montones de detalles que uno deja pasar porque se queda en el recuerdo. Ese equipo de la U era un equipazo, lo van a ver completo y también algunas fallas nuestras, de que nos fuimos quedando en el camino con Católica", agregó.

A propósito del primer capítulo, el ex volante recalcó que hubo varios sucesos que "tenía borrados" y que recordó al momento de la realización del documental.

"Me acordé de mi relación con Manuel Pellegrini, la pude externalizar de buena forma, me acordé lo pesado que era con él en todos los entrenamientos, que los cuestionaba, y me empecé a meter en los partidos, los cambios... hay experiencias bonitas que cuento porque el tipo se sentía molesto, y nos dimos cuenta de todo un proceso entretenido, atractivo, interesante, novedoso, que la verdad es que, al menos a mí, me entretuvo muchísimo", completó.

El sugerente de contenidos del CDF, Marco Antonio Cumsille, se refirió igualmente a la construcción de este documental y explicó que la idea fue armar las historias para revivirlas con tecnología que en ese tiempo no estaba disponible, y que para ello también recurrieron a "actores principales, como el caso de Juvenal, pero también hay actores secundarios que tuvieron labores relevantes, que develan momentos claves en el contenido".

Además del primer capítulo dedicado al título de la U en el '94, llamado "Volveremos, Volveremos", habrá otros tres, como el de la U del '95, "Grandes Como fue el Ballet", de Colo Colo, "La Semilla del Campeón", que cuenta el inicio del plantel que fue tricampeón y ganó Copa Libertadores, y un cuarto capítulo con la "Revolución de Mirko Jozic".

Durante el lanzamiento, el tCDFambién reveló que tuvo una reunión con la ANFP para definir la utilización de audio ambiente en el regreso del fútbol chileno, y desde la estación reconocieron que usarán los respectivos sonidos de todos los equipos cuando sean locales.

El estreno de "Memorabilia" es el viernes 7 de agosto desde las 20:00 horas en el Canal del Fútbol.