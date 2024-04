Nicolás Castillo: "No he visto a Colo Colo, no sé cómo juega"

A cuatro días del duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, los cruzados ya comienzan a palpitar el clásico. Nicolás Castillo fue el encargado de responder las preguntas de la prensa y aseguró estar muy motivado de cara a lo que viene para la UC.

En su tercera estadía vistiendo la casiquilla de Católica, el delantero se mostró muy contento ante lo que viene haciendo en la UC y el gran desafío que tendrán el fin de semana: "Hace tiempo que no tenía la oportunidad de jugar este partido y estoy muy motivado de lo que podemos hacer nosotros, en cómo se pueda dar el partido el fin de semana", indicó.

"Tenemos que trabajar esta semana porque nos quedan días todavía para preparar el partido, así que nada, estoy muy contento de poder estar aquí y jugar un clásico con Colo Colo", continuó el oriundo de Renca.

Consultado sobre cómo ha visto al rival que viene de perder contra Cobreloa en el Monumental, Castillo comentó que "no he visto a Colo Colo, no sé como juega, pero con Arturo (Vidal) tuvimos una buena relación cuando estuvo en la selección y no vamos a hablar de la calidad que tiene, todos lo sabemos, pero estamos preocupados en lo que queremos nosotros y el sábado tenemos que salir a ganar porque vamos a a estar con nuestra gente. No importa nada más que Católica".

