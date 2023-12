Nicolás Castillo ofreció disculpas por el incidente con el técnico de la U cestera en San Carlos

Nicolás Castillo utilizó sus redes sociales para disculparse por las agresiones y amenazas que dirigió contra un entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo el pasado 8 de diciembre.

"Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho", manifestó por medio de una historia de Instagram.

"Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme", sumó.

"Aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y cruzadas por lo sucedido. No tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y no volverá a pasar. See u soon (nos vemos pronto)", finalizó el jugador, que entrena a la espera de una posible incorporación oficial al plantel de la UC para 2024.