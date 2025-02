No solo la Copa Chile le genera inconvenientes a Universidad Católica

Si Universidad Católica puede definir en una palabra su inicio de temporada es irregular, ya que en Copa Chile no han podido enderezar el camino y en lo tres partidos que ya jugaron solo registran un triunfo, además de una derrota y un reciente empate ante Unión La Calera.

Este dubitativo inicio seguramente hará repensar a los Cruzados cómo encarar su arranque en el Campeonato Nacional, torneo en el que se estrenarán ante Audax Italiano con un complejo escenario en cuanto a la planificación de dicho compromiso.

Y es que además de verse las caras contra un rival que suele darles más de una dificultad, a la UC se le suma que enfrentará a Audax con sensibles bajas tanto en el plantel titular como fuera de la cancha.

La UC no contará con piezas fundamentales ante Audax Italiano

Universidad Católica recibirá a Audax este domingo 16 de febrero en el Estadio Santa Laura, encuentro en el que no podrá contar con piezas elementales en el 11 estelar y tampoco con su director técnico, el brasileño Tiago Nunes.

El conjunto precordillerano lamentará las ausencias de Agustín Farías y de su capitán y goleador Fernando Zampedri, quienes deberán cumplir una fecha de suspensión por tarjetas amarillas correspondiente a la última fecha del anterior Campeonato Nacional, en el duelo en el que cerraron aquella campaña con derrota ante Coquimbo Unido.

Por el mismo motivo no podrá estar presente Nunes, por lo que deberá volver a sustituirlo su ayudante Evandro Fornari. En el caso de reemplazar a Farías y Zampedri, es posible que cueste más encontrar una alternativa para ocupar el espacio del Toro, teniendo en cuenta que no tienen otro centrodelantero a disposición y Juan Francisco Rossel jugará ese mismo día con la selección chilena la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano sub 20 en Venezuela.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el duelo entre la UC y Audax?

Universidad Católica recibirá a Audax Italiano este domingo 16 de febrero en el Estadio Santa Laura, a partir de las 18:00 horas de nuestro país.

Este encuentro lo podrás seguir con la transmisión de TNT Sports y el Marcador Virtual de Al Aire Libre.