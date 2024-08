Se sienten perjudicados: La UC reclamó por la denuncia en la Comisión de Árbitros contra Nunes y Buljubasich

Este viernes 16 de agosto, Universidad Católica alzó la voz luego de "sentirse perjudicados" a raíz de una denuncia en contra de dos miembros de su equipo, por parte de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

José María Buljubasich y Tiago Nunes son los sindicados por los jueces del Campeonato Nacional, luego de sus polémicas declaraciones relacionadas al desempeño, en los duelos que han disputado esta temporada.

Juan Tagle reclamó por la denuncia a Nunes y Buljubasich de parte de la Comisión de Árbitros

Sobre el tema se refirió Juan Tagle, quien fue tajante en la postura que rechaza las acusaciones del Gerente Deportivo y entrenador del primer equipo, respectivamente.

"No estamos de acuerdo con la denuncia, no la compartimos y nos sorprendió. Nos parece que hubo una mala comprensión de lo que hemos dicho. En el fútbol estamos todos sujetos a la crítica. A nosotros los dirigentes nos critican permanentemente, a los jugadores, a los entrenadores, y me parece que a la Comisión de Árbitros también se le puede criticar", expuso el presidente de Cruzados en conferencia de prensa.

Sobrel a misma línea Tagle añadió que "iremos a defendernos (ante el Tribunal de Disciplina) con todas nuestras fuerzas para que esa denuncia no traiga ninguna consecuencia. Nos parece que la denuncia debe ser desestimada. No hay ninguna infracción al fairplay (juego limpio), hay una crítica respetuosa y objetiva a una decisión de la comisión arbitral".

El presidente de Cruzados siente que Universidad Católica está siendo perjudicada

Otro de los temas que abordó Juan Tagle fue el calendario de la UC, quien puso hincapié en los días de descanso del primer equipo, acusando que la ANFP aún no responde sus requerimientos relacionados al tema.

"Nos seguimos sintiendo perjudicados con la programación. Tiene que haber una cierta justicia en los días de descanso. A nosotros nos programaron partidos para el domingo, miércoles y sábado, cuando en realidad debió haber sido sábado, miércoles y domingo. No nos parece razonable, lo hemos planteado y aún no tenemos una respuesta. No estamos satisfechos con la programación", cerró.