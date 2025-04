U Católica tendrá ante Deportes Limache un esperado reencuentro con uno de sus últimos referentes

Los elencos de U Católica y Deportes Limache se verán las caras este fin de semana cuando se enfrenten en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en partido correspondiente a la octava fecha del Campeonato Nacional 2025.

El duelo entre los cruzados y el elenco de la Región de Valparaíso está agendado para este sábado 19 de abril y para este partido quienes deseen asistir deberán estar en el Registro Nacional de Hinchas. Además, en este compromiso se producirá un especial reencuentro entre el cuadro de la franja y uno de sus últimos referentes, el que dejó hace unos meses el club por diferencias con la dirigencia al momento de renovar su contrato.

Alfonso Parot se reencontrará con la UC

Quien vivirá un partido especial este fin de semana será Alfonso Parot, quien enfrentará a Universidad Católica vistiendo los colores de Deportes Limache.

El exdefensor y excapitán de la UC dejó la institución hace unos meses y en su despedida del club cargó contra la dirigencia de Cruzados, dejando en evidencia que no quedó contento con el trato de los directivos de la Sociedad Anónima.

"Mi sueño y mi mayor anhelo eran salir de forma profesional del club de mis amores. Siempre seguiré siendo hincha a morir de Universidad Católica. Creo que no se me dio el respeto que me gané en cancha. Hubiese esperado una forma distinta, no en un café. No el mismo día que llegaba otro referente del club (Gary Medel)", dijo Pastor hace unas semanas recordando su salida del club.

"Creo que se hicieron muchas cosas mal, por eso te digo que soy hincha de Universidad Católica, no de Cruzados. Me voy a jugar la vida por todos los equipos que defendí en mi carrera. Trancar con la cabeza como siempre y dejar todo en la cancha", argumentó en aquella oportunidad.

🗣⚽🍅 EL DESAHOGO Y EL NUEVO PRESENTE DE PONCHO



Alfonso Parot, tras el duelo entre Deportes Limache y Coquimbo Unido en el #MatchdayViernes de la Fecha 3 en la #LigaDePrimera, dejó un recado a la dirigencia de #LosCruzados tras su salida de la institución. pic.twitter.com/KQlHR7nEps — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2025

¿Cuántos partidos jugó y cuántos títulos ganó Alfonso Parot en U Católica?

El excapitán de #LosCruzados jugó más de 306 partidos en el club y ganó 8 títulos.