Universidad Católica presentó a su primer refuerzo de cara al segundo semestre

Este mediodía Universidad Católica hizo la presentación de su primer refuerzo de cara al segundo semestre. Valber Huerta llega luego de un exitoso paso por el Toluca de la liga mexicana y el jugador se mostró muy identificado con el club y feliz de poder regresar a la precordillera.

En sus primeras palabras, Huerta fue enfático en comentar sus planes en su segunda etapa: "Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño, vengo con todas las expectativas de poder lograr las cosas que logré en los 3 años pasados que estuve acá. Obviamente intentando que sea igual y mucho mejor".

Sobre el motivo de su llegada a U. Católica comentó que "la decisión de volver fue netamente por un tema familiar y personal. Siempre desde que salí de acá, mi intención fue querer volver y apenas supe que se abría la posibilidad de poder salir, lo primero que se me vino a la cabeza fue querer volver acá"

Valber Huerta: "Desde que salí de acá mi intención siempre fue querer volver. Apenas supe que tenía la posibilidad de salir de Toluca, lo primero que pasó por mi cabeza fue volver y afortunadamente se dio"

Pese a la distancia, Valber Huerta siempre estuvo atento a Universidad Católica

El jugador detalló como fue la recepción del plantel y confesó una acción que lo hace estar muy arraigado a los cruzados: "Me recibieron muy bien, es gratificante llegar a un lugar donde te conocen y donde te reciben de buena forma. Desde que me fui no he dejado de ver un partido teniendo la posibilidad de hacerlo, tengo muy buena referencia también de cómo trabaja el cuerpo técnico".

¿Podrá Valber Huerta ser titular por la Universidad Católica en Copa Chile?

Todo hace parecer que Huerta aún no está disponible para jugar desde el primer minuto, ya que estuvo un tiempo de descanso pero no representa una dificultad para el nuevo refuerzo de la franja.

"Solamente es ponerme a punto físicamente, porque llevo un par de semanas de vacaciones, ponerme a la par del equipo y ya poder estar a disposición cuando el técnico y el equipo lo necesite", declaró.

