Académico de la Universidad de Valparaíso: Azul Azul sólo cambió una deuda por otra

El académico Alejandro Torres, de la Universidad de Valparaíso y experto en las sociedades anónimas que controlan el fútbol chileno, señaló que Azul Azul sólo cambió "una deuda por otra" al cancelar lo que debía la Corporación de Fútbol de U. de Chile (Corfuch) al Fisco, hecho que le permitió extender el control del club hasta el año 2052.

"Es una noticia relativamente positiva para el Fisco. Sin embargo, la gestión financiera y deportiva de los actuales propietarios de Azul Azul no ha sido buena. Por eso, no creo que los hinchas de la U estén conformes con la prórroga de la concesión", declaró el experto.

Según el académico, Azul Azul, en noviembre pasado, "emitió un bono (instrumento de deuda) por 400.000 UF, cerca de 14 mil millones de pesos, con vencimiento en septiembre de 2032 (10 años) a una tasa de colocación del 6 por ciento".

En ese sentido, Torres indicó que "finalmente lo que hace la empresa es cambiar la deuda".

"En lugar de tener una deuda con el Fisco, en condiciones determinadas y sabiendo que los tribunales de justicia ya han determinado en primeras instancias que se deben conocer los convenios de pagos de dichas deudas, se contrae una deuda con el mercado a través de los bonos antes señalados, convirtiendo esta deuda mediática en una deuda comercial normal, con nuevas condiciones y sin el lastre comunicacional de la deuda fiscal", aseveró.

Finalmente, sobre la extensión de la concesión de Azul Azul hasta 2052, el académico consideró que "a mi juicio, quienes no deben estar muy contentos son los hinchas, pues no tienen una evaluación positiva de la gestión de los actuales propietarios de Azul Azul, con las campañas de los últimos años. Y, de no mediar una venta en el intertanto, pueden dirigir los destinos del club hasta el 2052. Desde esa perspectiva, una eventual venta futura, se valoriza al aumentar el plazo de concesión".