¿Descartan a Alexis? Adelantan los refuerzos que quiere U de Chile para el segundo semestre

U de Chile enfrenta a Carabobo en Venezuela por la Copa Libertadores 2025 en un duelo en el que puede dejar prácticamente sellado su avance a octavos de final de la competición.

Si logra acercarse a la ronda de 16 mejores del certamen, es momento para planificar un potenciamiento del plantel para el segundo semestre, algo que ya piensa la dirigencia de Azul Azul.

En la misma línea, en las últimas semanas ha sonado con insistencia el nombre de Alexis Sánchez en los universitarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Los refuerzos que buscará U de Chile ¿Está Alexis en las opciones?

Según dio a conocer el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, U de Chile ya tiene definidas las posiciones en las que buscará refuerzos de cara a la segunda parte de este 2025.

"Yo estuve hablando con gente de la U, que me entrega muy buena información, donde me dicen que 'el partido contra Carabobo es fundamental, porque si llegamos a ganar estamos adentro", señaló.

"Al estar adentro empieza el scouteo, en qué sentido. Dicen 'me falta un volante y un reemplazo de (Matías) Sepúlveda y no me falta nada más'", añadió.

Si se concreta esto, no hay lugar para Alexis, aunque hay versiones que indican que existe diálogo entre ambas partes para que el tocopillano venga al equipo de sus amores.