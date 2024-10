El emotivo mensaje de Gustavo Álvarez al funcionario de la U fallecido en Coquimbo

Gustavo Álvarez fue el primero en tomar la palabra tras la partida del funcionario de la U que falleció este miércoles 9 de octubre en Coquimbo, teniendo un emotivo mensaje tras el empate de Universidad de Chile ante el elenco Pirata por Copa Chile.

"Hoy no quiero hablar de fútbol, mandarle un fuerte abrazo a la familia de Don Lorenzo, era una persona dedicada y buena gente. Tenía el cariño y respeto de todos. Era la forma de honrarlo y respetarlo", fueron las escuetas declaraciones del DT en TNT Sports.

Coquimbo se cuadró con la U en este día triste para el club

Desde el otro lado de la vereda también se refirieron a la partida de Lorenzo Prieto, mediante Dylan Glaby.

"Fue una desgracia, nos pusimos a disposición de la U para que ellos decida. Jugamos contra el mejor equipo del torneo y lo hicimos de buena manera", expresó el jugador pirata.

Por otro lado, Glaby se refirió al momento que atraviesan como plantel y mantienen la fe intacta para la vuela en Santiago. "No se no dan las victorias, pero terminamos bien y el triunfo va a llegar. Hay que doblegar los esfuerzos en la vuelta. Ir en esta racha nos duele, pero sólo pasará trabajando. Cabral era el jugador que manejaba los tiempos del equipo y no lo supimos reemplazar. El domingo será el partido más importante del año", cerró.

