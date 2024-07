El regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile se estaría desvaneciendo

El esperado regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile se ve cada vez más lejano, ya que su representante ha entregado señales claras de que al parecer, el chileno no se moverá desde el Internacional de Porto Alegre.

Aránguiz enfrenta un futuro incierto en cuanto a su retorno al fútbol chileno. A pesar de los rumores previos que sugerían su posible traspaso, las declaraciones recientes del presidente del Internacional de Porto Alegre y de su agente han enfriado las expectativas de los aficionados chilenos.

El presidente de Inter ha descartado su partida, y André Cury, el agente del jugador ha confirmado que no hay negociaciones en curso: "Charles Aránguiz no tiene nada en este momento para salir. No hay negociación para que se vaya del Inter", apuntando a que Aránguiz se quedará en Brasil.

El 'Príncipe' se encuentra actualmente recuperándose de edemas óseo en ambos tobillos, una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas recientemente. Esta situación ha influido en su ausencia en los últimos encuentros del equipo brasileño, aumentando las dudas sobre su retorno al nivel competitivo.