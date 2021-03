Esteban Valencia se despidió de Universidad de Chile: Me voy con un sueño pendiente

El volante Esteban Valencia se despidíó definitivamente de Universidad de Chile y confirmó su partida a Unión La Calera, donde jugó la última temporada en calidad de préstamo.

"Se termina una hermosa etapa en Universidad de Chile, club de mis amores, que me formó y me ayudó a crecer y a desarrollarme. No de la manera que yo quería, pero muy feliz por los desafíos que vienen", escribió en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Valencia expresó que "nunca pasó por mí la decisión de jugar o no en la U, me voy con un sueño pendiente que era vestir y defender esta camiseta, espero que las vueltas de la vida algún día vuelvan a juntar nuestros caminos".

El jugador de 21 años fue parte de la última campaña de los "cementeros" que terminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2020 y que les permitió clasificar a Copa Libertadores.