Gallegos y polémica con Hermosilla: Es lamentable, jamás un árbitro me había insultado

Felipe Gallegos, volante de Universidad de Chile, ratificó la acusación que hizo el técnico Sebastián Miranda sobre haber sido insultado por el árbitro Angelo Hermosilla en el duelo contra Audax Italiano, remarcando que fue un hecho lamentable, ya que nunca había vivido algo así en su carrera profesional.

"Es algo penoso, no me gusta hablar de estos temas, es lamentable. Después de muchos años que llevo como profesional, jamás un árbitro me había insultado", declaró el jugador de 30 años.

"No lo voy a decir (lo que me dijo), pero te saca de onda que este tipo de situaciones en el fútbol chileno", agregó.

Respecto al desempeño de Hermosilla ante los itálicos, mantuvo el mismo discurso que Miranda, apuntando a los cobros "dudosos" aue afectaron a los azules.

"Nosotros nos preparamos toda la semana de la mejor manera posible, nos estamos jugando cosas importantes, para que pequeños detalles como estos nos lleven a una derrota", sentenció.