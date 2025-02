Gustavo Álvarez aprueba el préstamo de una de las figuras de La Roja Sub 20

El mercado de pases de Universidad de Chile no se detiene, ya que el director técnico universitario, Gustavo Álvarez, sigue evaluando por quienes serán los jugadores que conformarán la plantilla azul de cara a la temporada 2025, donde el club vuelve a fase de grupos de la Copa Libertadores tras 7 años.

Es por esta razón que Álvarez ya aceptó la salida del canterano Yahir Salazar a Audax Italiano, lateral izquierdo que ha destacado en el Sudamericano Sub 20, pero que no estaría en los planes del argentino. Pero Yahir no sería el único en esta situación, sino que un compañero de equipo y selección seguiría los mismos pasos.

Figura de La Roja Sub 20 no convenció a Gustavo Álvarez

El segundo juvenil azul que partiría a préstamo sería el arquero Ignaci Sáez, debido a que el entrenador aprobó su salida para que pueda sumar minutos, ya que la posición en la que compite está totalmente cubierta por Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

No sería la primera vez que Sáez partiría a préstamo, ya que el guardameta azul estuvo cedido en Deportes Recoleta, donde jugó 20 partidos, recibió 20 goles y tuvo cinco porterías imbatidas. La U espera el término del sudamericano para decidir a que club partirá el arquero.

Ignacio Sáez es uno de los titulares indiscutidos en la selección nacional dirigida por Nicolás Córdova, ya que ha jugado cinco de los seis partidos del Sudamericano Sub 20, por lo que seguramente sea el arquero del Mundial 2025 de la categoría que se jugará en Chile desde el 27 de septiembre.