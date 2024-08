No sólo Antonio Díaz se quedó fuera de la nómina de jugadores azules para enfrentar a Unión Española. Gustavo Álvarez también tomó la decisión de no citar a Luciano Pons, quien no ha tenido una buena temporada vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

La Universidad de Chile irá en busca de los tres puntos para seguir manteniendo el liderato del Campeonato Nacional, pero a diferencia del equipo, el delantero argentino lo está pasando bien, pues no ha sido la figura que prometía cuando arribó al Centro Deportivo Azul.

Gustavo Álvarez perdió la paciencia con Luciano Pons

La campaña de Luciano Pons ha estado muy lejos de lo esperado, pues el jugador ha disputado 19 partidos con un total de 752 minutos y apenas ha marcado 3 goles en el torneo local. En la Copa Chile sólo ha disputado un encuentro con 73 minutos y no tuvo ninguna anotación.

Después del buen rendimiento de los delanteros que jugaron ante Cobreloa, Gustavo Álvarez citó a Maximiliano Guerrero, Cristian Palacios, Leandro Fernández, Nicolás Guerra e Ignacio Vásquez. Este último, anotó su primer gol en el campeonato ante los loínos.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Unión Española?

La U y Unión Española abrirán la fecha 22 del Campeonato Nacional este martes 27 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y Max, y todos los detalles podrás seguirlos en Al Aire Libre.