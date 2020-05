Hugo Notario: Tratas de dejar una huella cuando juegas en un club tan grande como la U

El ex futbolista argentino Hugo Notario recordó su paso por Universidad de Chile en el año 2009, etapa en la que incluso logró ser campeón. A pesar de no haber marcado ningún gol en su estadía, afirmó que su "entrega y sacrificio" fue la huella que quiso dejar en el club.

En diálogo con Al Aire Libre en nuestro Instagram Live, el retirado atacante comentó que: "Con la camiseta de la U uno tiene que matarse en la cancha juegue cinco o 10 minutos. Uno trata de dejar una huella cuando juega en un club tan grande, lo mío era la entrega y el sacrificio".

"Seguramente mi perfil bajo y respeto a los compañeros ayudaron también a que el hincha de la U me recuerde a pesar de los seis meses que estuve en el club", agregó.

Así mismo, nos dijo que: "No me arrepiento de nada, di lo mejor de mí. Lo que más lamento es que no pude hacer un gol en ese club. Mi relación con la directiva fue de mucho respeto y amabilidad. Cada uno sabe los roles que tiene y eso se dio a entender en esa época".

Consultado por si al día de hoy mantiene contacto con alguno de sus ex compañeros, Notario señaló que: "Aún tengo diálogo con Walter Montillo, Marcelo Díaz y Osvaldo González. Eso sí no me gusta mucho molestar a lo que aún siguen activos".

"En el tiempo que estuve compartí con un plantel de mucho compañerismo y que estuvieron siempre para darme ánimo, por eso trato de seguir hablando con los que se pueda", recalcó.

Por último, se animó a analizar el presente de la escuadra estudiantil, diciendo que: "A ese plantel del 2019 no le fue bien y se notaba que le faltaba un cambio de chip. Ahora que llegó Walter (Montillo) se notó una mejoría y un liderazgo en la cancha. Ojalá puedan mantenerse así".