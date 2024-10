¿Joaquín Larrivey en Universidad de Chile el 2025? revisa la respuesta del delantero a un posible regreso

Joaquín Larrivey, delantero de Magallanes, se centra en su sueño de ascender a Primera División, pero no descarta una futura vuelta a la Universidad de Chile. En la previa del duelo de vuelta frente a Colo Colo por Copa Chile, reflexiona sobre su presente y el futuro en el fútbol chileno.

Larrivey en conversación con Radio Cooperativa, comentó que su prioridad en este momento es Magallanes. "En este momento no, estoy abocado a lo que es Magallanes, a tratar de subir, mi sueño a corto plazo es jugar en Primera División con Magallanes. Si se da la posibilidad, muchos de los que están ahora seguirán y compartir con ellos sería gratificante. Pienso solo en eso"

Agradeció a la U y a sus hinchas por el cariño recibido. Si regresa no duda de que será muy feliz: "Uno nunca sabe qué puede llegar a pasar, los llamados que puede haber, y a la U y a los hinchas siempre agradecido por el cariño vivido; si se da una vuelta, feliz y contento, y si no, agradecido por las cosas que hemos vivido".

El secreto acercamiento de Universidad de Chile a Joaquín Larrivey

El delantero mencionó que, sorprendentemente, hubo acercamientos a principio de año: "posibilidades siempre hay, hubo llamados a principio de año y con el presidente decidimos que lo mejor era volver a Magallanes a Primera División, en eso estamos.

CONTEO. Joaquín Larrivey lleva 30 goles en #UdeChile. Azul Azul debiera llamarlo ahora y ofrecerle contrato hasta el final de su carrera. Que se retire en la U. Los goles son lo más difícil de encontrar y los azules con dos años jugando mal, se han salvado gracias a él. Máquina. pic.twitter.com/koQZUVKwdM — Jorge Gómez (@pelotazo) July 21, 2021

El futuro de Joaquín Larrivey en Magallanes es incierto

El ex goleador azul apuntó a que su contrato está ligado al futuro del equipo: "La idea es seguir jugando, me siento bien, feliz y cómodo en la cancha. El año que viene seguramente jugaré, dónde, no sé, porque se termina el contrato. El contrato está condicionado a si quedamos en Primera B o si el equipo sube"

"Mi idea es terminar acá en Chile; me siento feliz, la idea es esa. En las vueltas de la vida uno no sabe lo que puede pasar, el claro ejemplo fue la vuelta mía a Italia, entonces las puertas no se cierran a nadie, pero siento que voy a estar en Chile", sostuvo.