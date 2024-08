Johnny Herrera reveló motivos por los que no llegó Darío Benedetto a la U y dio casi por hecho a un refuerzo

Johnny Herrera lanzó dos informaciones importantes acerca de Universidad de Chile, acerca de un bombástico refuerzo que no llegó y otro del medio local que, según él, está a punto de llegar.

El que no legó es Darío Benetto, quien acaba de rescindir su contrato con Boca Juniors tras una mala segunda pasada, y está en busca de nuevos desafíos para lo que resta de año.

La razón por la que no llegó Darío Benedetto a Universidad de Chile

Herrera sostuvo en TNT Sports que estuvo cerca de llegar el delantero a la U y el motivo por el que no arribó al Centro Deportivo Azul es "por mucha plata (que pedía el delantero que rescindió con Boca Juniors)".

No es primera vez que Benedetto suena en Chile, ya que tanto a principios de temporada como a la mitad de esta, su nombre rondó a Colo Colo.

El refuerzo que está en un "99 por ciento listo" en la U

El excapitán de los universitarios también comentó que si no llega un delantero, la opción es fichar a un central, y en esa línea comentó que Jonathan Villagra de Unión Española está en un "99 por ciento" listo.

Villagra no está teniendo acción en los hispanos, debido a que no quiso renovar su contrato para esperar ofertas y la dirigencia decidió que no jugara más.