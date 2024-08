La particular técnica de Gabriel Castellón que ha mejorado su rendimiento en Universidad de Chile

Universidad de Chile se enfrentará a Cobreloa este viernes por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, previo al duelo ante los loínos, Gabriel Castellón entregó su análisis del rival y también comentó su gran momento en el arco azul.

A través de las redes sociales de U. de Chile, Castellón abordó el complejo encuentro frente a los 'Zorros del Desierto'. "El partido del viernes va a ser muy difícil, sabemos cómo es Cobreloa, un equipo que tiene buenos jugadores. Se están tratando de acomodar a la categoría, vienen recién subiendo, entonces hay jugadores que quieren mostrarse, obviamente tiene un plus distinto también frente a la U".

También el portero comentó cómo se ha ido sintiendo más cómodo bajo los tres tubos de la U y lo conectado que está con el momento del equipo: "Me he sentido muy bien, en esta segunda rueda he ido de menos a más, con la ayuda también del cuerpo técnico, de mis compañeros, que es que me han entregado toda la confianza".

Y para finalizar, cuéntanos cómo llega el equipo para el partido ante Cobreloa en el Nacional, donde nos volveremos a encontrar con nuestra hinchada 🤘🏼🔵🔴



¡Gracias, Gabo! 🧤

Gabriel Castellón ha sido clave en el liderazgo de Universidad de Chile

El ex Huachipato reveló una práctica que lo ha hecho mejorar mucho su rendimiento en el segundo semestre. "También el análisis que hago de todos los partidos, los videos, eso también me ha ayudado a ir mejorando los errores que he cometido, la verdad me he sentido mucho mejor".

Cuéntanos, ¿cómo te has sentido en esta segunda rueda del Campeonato? 🧤

Para finalizar, Gabriel se mostró contento por los resultados obtenidos en los últimos partidos, ya que el reinicio del campeonato fue bastante complejo para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez. "Hicimos buenos partidos desde la segunda rueda, pero no habíamos

sumado la cantidad de puntos que teníamos que sumar. Se está mostrando que nos estamos esforzando siempre al cien, tanto jugadores como cuerpo técnico nos estamos compenetrando bien".