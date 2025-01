Marcelo Díaz pone la calma pese al tropezón de la U en Coquimbo: "Estamos muy bien"

No fue un buen inicio de año para Universidad de Chile, que este domingo sufrió su primer tropezón del 2025 al caer en su debut en la Copa de Verano en Coquimbo, lamentando dicho traspié en su pretemporada.

El elenco Azul cayó por 2-1 ante el local Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, un encuentro donde la escuadra que dirige Gustavo Álvarez dejó más inquietudes entre los hinchas por el juego mostrado, pese a ser el primer desafío en cancha que afrontaban este nuevo año.

Pese a las sensaciones que dejó el nivel de la U, fue el propio capitán y referente del equipo, Marcelo Díaz, quien puso paños fríos a esta derrota sufrida en la Cuarta Región.

Marcelo Díaz no se preocupa por la primera derrota de la U

Luego del pitazo final en el Sánchez Rumoroso, el propio Díaz habló con la transmisión oficial y le puso paños fríos a la caída contra el Aurinegro.

"Tenemos que agarrar ritmo, venimos de una pretemporada exigente. Este es el segundo partido que nos toca jugar. No hay que impacientarse, estamos muy bien y el club está muy bien", declaró Chelo Díaz al micrófono de ESPN.

"Seguiremos creciendo como el año pasado", remató sobre el rendimiento exhibido esta jornada por la U.

En la U tampoco se inquietan por la falta de fichajes

Otro punto que ha generado ecos en la U es el lento mercado de pases que vienen haciendo, donde solo han podido amarrar los fichajes de Julián Alfaro y Gonzalo Montes.

En relación a aquello, Díaz expresó que: "No, no, el hincha no está nervioso para nada. Lógicamente que todos quieren tener refuerzos. Llegó Gonzalo ya, que no pudo estar hoy. Estamos muy bien. Este es un año muy competitivo, tenemos cuatro torneos y se hará bastante exigente", declaró el experimentado volante.

"Debemos estar preparados todos. Desde los más jóvenes a los más viejos, como soy yo", cerró.