Matías Zaldivia le envió un mensaje a Azul Azul para la temporada 2025

Universidad de Chile puso fin a su temporada futbolística con la obtención del título de la Copa Chile 2024 y ya el plantel que dirige Gustavo Álvarez goza de sus merecidas vacaciones pensando en lo que viene.

De cara a la próxima temporada, en el conjunto universitario están conscientes que la meta es superar lo hecho en este 2024, dónde el cuadro laico solo pudo quedarse con el premio de consuelo de la Copa Chile, tras no poder alcanzar el título del Campeonato Nacional, el que perdió en la última fecha ante Colo Colo.

Zaldivia quiere refuerzos en la U para pelear todo en 2025

Los laicos en 2025 tendrán importantes desafíos ya que disputarán la fase grupal de Copa Libertadores, un torneo que obligará a la dirigencia de Azul Azul a reforzarse, tal como lo señaló Matías Zaldivia, quien espera que el equipo sume nuevas figuras para dar pelea en todos los frentes.

“Se nos viene un año hermoso, primero con la Supercopa y luego tenemos tres campeonatos para pelear y estar en la lucha en los tres frentes. Nos tenemos que reforzar de buena manera para hacer una buena Copa Libertadores, que creo que es la ilusión de todos, pero sin dejar de pensar en el torneo local que creo será nuestro gran objetivo”, dijo el defensor.

El gran año de Zaldivia en la U

Matías Zaldivia tuvo un muy buen año futbolístico en la U. Ya con el paso por Colo Colo en el pasado, el defensor se fue consolidando en el elenco universitario alcanzando un buen nivel que incluso le valió ser llamado a la selección chilena para las Clasificatorias.

“En lo futbolístico ha sido uno de mis mejores años, ya que se acompañó con el tema de la selección. Es un año que será difícil de igualar, pero siempre está la idea de ir por más y mejorar”, dijo.

De paso, el nacionalizado chileno agradeció el cariño de los hinchas, quienes pese a las críticas iniciales, terminaron reconociendo el aporte de Zaldivia al equipo estudiantil.

“El cariño del hincha es espectacular, que ni yo me lo imaginaba. Tenía la ilusión de que fuese así, pero no me imaginaba tanto cariño y en un tiempo tan corto. Agradecerle a la gente porque fueron muy importantes para nosotros, asistiendo y llenando cada cancha dónde jugamos”, puntualizó.