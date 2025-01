Michael Clark se desliga del paro del Sifup: “Es una forma de presión que no corresponde”

Antes del pitazo inicial del duelo de este domingo entre Universidad de Chile vs Coquimbo Unido por la Copa de Verano, Michael Clark se desligó del paro de futbolistas del Sifup.

También abordó el tema de los refuerzos, algo que los hinchas de la U le han pedido con urgencia, considerando que solo anunciaron a dos fichajes hasta la fecha, los de Julián Alfaro y del uruguayo Gonzalo Montes.

Michael Clark le tiró un dardo a Sifup por el paro

"Como club, fuimos de los pocos que votamos en contra de la medida. Hay muchos clubes con jugadores contratados que tienen más de 23 años", confesó Clark en diálogo con ESPN, respecto al reciente anuncio del Sindicato de Futbolistas Profesionales sobre ir a paro indefinido para todas las competiciones organizadas por la ANFP.

En la misma línea, tomó una postura clara para tirarle un dardo al Sindicato. "Nadie quiere un paro. Nunca voy a adherir a los paros porque son una forma de presión que creo que no corresponde, se solucionan conversando y no con medidas de fuerza", añadió.

Clark habló de los refuerzos y la Supercopa 2025

Otros de los puntos que aprovechó de tocar fue el de los fichajes, luego de la reciente llegada de Gonzalo Montes proveniente de Huachipato.

"A Gonzalo siempre lo hemos querido en el equipo. El año pasado no se pudo. Fue el mejor jugador del 2023, un tremendo 2022. El DT lo conoce y confía en él. Estoy seguro que andará bien. Ahora necesitamos un 9 y un volante. Y dependiendo de ciertas conversaciones seguramente sumaremos otro volante y otro 9", expuso.

Por otro lado, hizo mención a las posibles llegadas de Altamirano y Rivero, a pesar de no mencionarlos directamente: "No me gusta entrar en nombres propios y porque al club no le conviene. Entiendo que la gente quiera saber, pero les pido un poquito de paciencia".

Y antes de cerrar, Clark confirmó que la Supercopa 2025 ante Colo Colo la disputarán el 25 de enero en La Serena, a pesar de que a raíz del mismo paro de futbolistas esa fecha podría cambiar.