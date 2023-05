Nelson Sepúlveda tras el manotazo de Darío Osorio: Estaba un poco descontrolado

El mediocampista de Cobresal Nelson Sepúlveda se refirió al manotazo que recibió de Darío Osorio en el empate sin goles ante Universidad de Chile, y aseguró que notó que el joven jugador azul estaba un poco descontrolado.

"El juez le dijo a Osorio que se calmara. Antes de pegarme, le dio una patada a Guillermo Pacheco. Estaba un poco descontrolado", dijo el futbolista a Las Últimas Noticias.

"Me rompió todo el labio y me corrió un poco el diente de abajo. Me pusieron dos puntos. Decían que Osorio no me había tocado, pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró otros manotazos", añadió en relación a la jugada que le costó la expulsión al exseleccionado sub 20.

"No vi su brazo. Él despega, yo estaba mirando la pelota. Con su movimiento me dio de lleno. En una jugada me sacaron amarilla por una falta, pero considero que no lo toqué. Le dije al árbitro que me pegó y a él nada. Tuvo que ver que me había roto el labio para sacarle la tarjeta. Tengo un poco de dolor, pero se me va a pasar", expresó.