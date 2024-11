No le pegará más con la Azul: A Marcelo Morales lo quieren desde la MLS

Durante toda la temporada se habló que uno de los principales valores de la cantera de la U, el lateral Marcelo Morales, quedaba libre y no había avances respecto de su renovación, lo que en un momento dado llevó a traer a Antonio Díaz para reemplazarlo, pero nunca pudo arrebatarle el puesto al seleccionado nacional, que fue el mejor en dicha zona en el fútbol chileno.

El zurdo, que arrastraba problemas en sus rodillas, lo que le privó de ser parte de los últimos partidos de la Selección, vistió la casaquilla de los Azules por última vez en la final de la Copa Chile, que le ganaron a Ñublense por 1-0.

Las buenas actuaciones del lateral izquierdo hace rato que vienen despertando el interés en él, especialmente del fútbol extranjero, y ahora que no renovó contrató con la U su destino se acerca al máximo torneo de Estados Unidos, la MLS, ya que el New York Red Bulls lo tiene en carpeta, según planteó el portal GiveMeSport, donde su periodista Tom Bogert, da cuenta del interés por el zurdo, que se uniría a un campeonato donde también juega, entre otros chilenos, el seleccionado Felipe Mora.

Sources: New York Red Bulls working on two signings.



RBNY finalizing deal to sign Polish youth int'l FWD Wiktor Bogacz, per sources. @UEFAComPiotrK 1st reported.



RBNY in talks to sign Chile int'l LB Marcelo Morales, per sources. @TNTSportsCL 1st reported https://t.co/QAnS5RfEWt pic.twitter.com/MGjZQ5sxY1