El particular consejo de Arturo Vidal a Marcelo Morales en la Selección Chilena

Marcelo Morales debutó por la Selección Chilena en duelos oficiales, en la pasada derrota frente a Brasil por 1-2 en el Estadio Nacional por Clasificatorias. El lateral de Universidad de Chile dejó gratas sensaciones y uno que destacó la labor del defensa fue Arturo Vidal, quien además de augurar un buen futuro para la joven promesa, le dio un consejo para el corto plazo.

En una transmisión para la plataforma 'Kick' en la que ya se ha vuelto una tradición en cada uno de los partidos de La Roja, Vidal destacó el gran nivel de Morales: "Tiene un talento que puede jugar donde él quiera si se convence de lo bueno que es. Más encima, anda con confianza, todo. Este va a ser más bueno que la cresta. Llega bien, tira buenos centros, es rápido".

Sin embargo, el 'King' también sugirió que el jugador debe trabajar en su estado físico: "Hay una cosa que debería mejorar. Lo único que le falta a Morales es que se ponga bien físicamente, yo creo que tiene que bajar un poco de peso. Eso tiene que mejorarlo, no sé cómo estará en el peso, pero se nota que puede mejorar. Así y todo, es rápido".

"De que es bueno, es bueno y tiene personalidad; si estuviera en la selección le exigiría que se entrene más. En la U tienen que ponerse serios, cabros, tienen un talento terrible ahí. Es un lateral izquierdo de los que en Chile casi no salen", complementó Arturo.

Chile se encuentra en un panorama muy oscuro, la derrota con Brasil y el posterior triunfo de Perú sobre Uruguay, dejó a La Roja en el último lugar de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Con el objetivo de recuperar al menos un punto, la Selección Chilena viajará a Barranquilla para enfrentar a Colombia por la fecha 10 de las Eliminatorias el próximo martes 15 de octubre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

