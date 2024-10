Solabarrieta BARRIÓ EL PISO con Ricardo Gareca y pidió su salida de la Selección Chilena

El periodista Fernando Solabarrieta volvió a darle con todo al entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, luego de la caída por 1-2 ante Brasil en las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Solabarrieta, en Radio La Metro, no se mostró conforme pese a la mejoría de La Roja y sin filtró le "pegó" a Gareca por su trabajo en el Equipo de Todos.

Los duros cuestionamientos de Solabarrieta contra Ricardo Gareca y la petición de su salida

El comunicador expresó con una evidente molestia que "a mí me parece que lo de Gareca es terminal", añadiendo que "no estoy para proponer técnicos, es labor de otros. Gareca es un buen técnico, hizo un buen trabajo en Perú, pero en Chile lo ha hecho mal. Si no se hace un golpe de timón ya, me parece que nos vamos a quedar afuera".

"¿Cuál es el plus de Gareca? ¿Cuál es el gran aporte de Gareca al fútbol chileno?", agregando que "se necesita un cambio de técnico urgente, ayer la ejecución noi fue tan mala. Ha habido tanto error desde la dirección técnica. Lo de Gareca es un error tras otro, error de planteamiento, error de planificación, error de nominación".

Después cuestionó la forma de trabajo del argentino y sus colaboradores: "Hay una parte del cuerpo técnico de Gareca que no vive en Chile, ¿me estay hueveando? Cómo Pablo Milad acepta eso (sic)".

En el panel también estaba el exseleccionado chileno, medallista de bronce en el Mundial sub 20 de 1987 Luka Tudor quien afirmó: "Gareca quiere que lo echen", utilizando como argumento las declaraciones que da.

De todas maneras, puso los pies en la tierra: "Si se va, va a ser más de lo mismo. No creo que cambie mucho el tema... Milad y Gareca están esperando que el otro afloje (en lo económico)".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile volverá a jugar el próximo martes contra Colombia en Barranquilla, duelo que comenzará a las 17:30 horas de nuestro país.

Para ver este compromiso debes sintonizar Chilevisión por TV abierta y ESPN por cable, mientras que por streaming están las opciones de Chilevisión.cl, la App MiCHV y Disney+.