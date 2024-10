Fernando Solabarrieta volvió a cargar con todo contra Ricardo Gareca

Siguen los cuestionamientos para Ricardo Gareca y uno que se ha ensañado en los últimos días es el periodista Fernando Solabarrieta, quien ha expresado fuertes críticas y ha entregado información sobre el proceso del Tigre.

El equipo chileno viene de mal en peor y ante Brasil está obligado a sumar para mantener mínimas chances de ir al Mundial 2026.

Fernando Solabarrieta y un nuevo dardo contra Ricardo Gareca

En Radio La Metro, Solabarrieta señaló: "Hasta Lasarte sacó a varios jugadores más, hay una falta de carácter, no digas nada entonces, si quieres mostrar disgusto, hazlo con propiedad. A mi los jugadores me dijeron adentro que no les llega, esto es terminal, está perdido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

"Bielsa fue a Uruguay porque tenía estudado al equipo, sabía del recambio importante y en Chile hizo lo mismo. Había que sacarle punta a eso, Bielsa tuvo la capacidad. No hay un jugador que sea producto de Gareca", sentenció.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Chile vs Brasil?

El partido de Chile vs Brasil se jugará en el Estadio Nacional este jueves 10 de octubre desde las 21:00 horas de nuestro país.

Toda la acción la podrás seguir junto a la transmisión de ESPN y la aplicación de streaming Disney+. Por televisión abierta en tanto estará un cargo de CHV.